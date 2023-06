Abel após reviravolta do Palmeiras: " A minha vida tem sido de risco, de persistência"

Declarações de Abel Ferreira após o Palmeiras vencer o Barcelona, do Equador, qualificando-se para os oitavos de final da Taça dos Libertadores

O Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, qualificou-se na quarta-feira para os oitavos de final da Taça Libertadores, ao vencer em casa o Barcelona, do Equador, por 4-2, com reviravolta, na quinta jornada do Grupo C.

Arriscar: "Nós somos uma equipa que olha para o jogo e vê o que ele pede. Tivemos que ir atrás do resultado, arriscamos. A minha vida tem sido de risco, de persistência. O golo no primeiro minuto ajudou-nos muito, teve mais energia vindo de fora, o que é absurdo. Quando entrou esse golo, não me passou outra coisa pela cabeça a não ser ganhar este jogo".

Sobre a vitória: "Hoje foram apenas três pontos. Nós temos objetivos dentro da competição. Foi uma noite mágica naquilo que levo para a vida, jamais desistir, aguentar a pressão, ter resiliência do homem, persistência de quem sabe onde quer chegar... Hoje foi apenas uma vitória de uma equipa que jamais se rende. Uma vitória de uma equipa tem, no seu interior, uma persistência e intensidade que o nosso adepto gosta. É a cara do nosso adepto e, inclusive, um pouquinho da história desse clube. Resiliência, persistência, toda a história ao longo desses anos de alegrias e sofrimentos. E os nossos jogadores transportam esses valores para campo."

Mágico: "É a magia do trabalho, da resiliência, do acreditar, do esforço, do jogo coletivo... Jogue quem jogar, contra quem for, jogar para vencer. Nós vamos perder... Parece fácil o que estamos fazendo, mas ao olhar para a história do futebol brasileiro, vemos o quão difícil. Mas é a forma que trabalhamos, como fazemos renúncias, cada um dando o seu melhor na sua função e, depois, um clube que nos ajuda com tudo. Isso faz de nós uma equipe extremamente competitiva. Não vamos ganhar sempre, mas tenham certeza absoluta que vamos sempre fazer o máximo. A responsabilidade dessa vitória vem muito do nosso torcedor. Não há exagero nenhum".

