Abel após empate do Palmeiras: "Há erros que não podemos cometer"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Igualdade a duas bolas com o Corinthians, para o Campeonato Paulista.

O Palmeiras empatou a dois golos em casa do Corinthians, para a nona jornada do Campeonato Paulista, e Abel lamentou os erros cometidos pela equipa.

"A forma como o Corinthians faz o primeiro golo na minha opinião, é mais demérito nosso do que mérito do adversário. A este nível há erros que não podemos cometer. Há determinados erros que pagamos caro", afirmou o técnico português.

"Mesmo com a chuva, foi um jogo bem jogado, disputado. Começámos bem, oferecemos o primeiro golo, continuámos a impor nosso jogo, com calma, foi uma primeira parte bem dividida, bem disputada. Estávamos à frente com 2-1, tivemos uma chance de fazer o terceiro e o adversário depois empatou", resumiu, vendo um Corinthians "mais forte na agressividade, nas faltas e nos duelos."

O Palmeiras passa a ter 21 pontos no Grupo D da prova, enquanto o Corinthians também lidera, mas o C, com 15 totalizados.