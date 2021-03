Abel ainda mais histórico? Português a um passo de igualar Scolari e Luxemburgo

Treinador português pode conduzir o Palmeiras a mais um título, depois da glória na Libertadores.

Abel Ferreira e o Palmeiras estão perto de voltar a fazer história. Depois da conquista da Taça Libertadores, no final de janeiro, a equipa paulista está a um empate de conquistar o segundo título na temporada, no caso a Taça do Brasil, depois de ter batido o Grémio por 1-0 na primeira mão da final.

A confirmar-se um novo troféu para o Verdão, o treinador português conseguirá também igualar dois dos maiores nomes da galeria de vencedores do clube: Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo, os únicos a conduzirem o Palmeiras a mais do que um título no século XXI.

Scolari, antigo selecionador de Portugal, conquistou a Taça do Brasil em 2012 e o Brasileirão em 2018. Já "Luxa" levantou a taça do Paulistão em duas ocasiões (2008 e 2020). Aliás, Vanderlei Luxemburgo foi o antecessor de Abel no comando técnico do Palmeiras.

De referir ainda que, vencendo a "Copa" - a segunda mão da final está marcada para as 21h00 de domingo -, o treinador luso terá a oportunidade de se tornar o recordista de troféus do Palmeiras no presente século, com três: em abril, os paulistas defrontam o Defensa y Justicia (da Argentina) na Recopa Sul-americana.

Em termos absolutos, Vanderlei Luxemburgo é o treinador com mais títulos da história do Palmeiras (oito), seguido de Osvaldo Brandão (sete) e Luiz Felipe Scolari (seis).