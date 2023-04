Abel, a derrota e uma questão no hotel: "Não acham que é sofrimento a mais?"

Palmeiras não resistiu à elevada altitude em La Paz e perdeu na primeira ronda da Taça Libertadores.

Abel Ferreira não poupou a arbitragem após a entrada em falso do Palmeiras na edição de 2023 da Libertadores. A equipa brasileira saiu da Bolívia com uma derrota por 3-1, em jogo do Grupo C.

"É verdade que tivemos dificuldades, mas não foi só a altitude. Entrámos muito bem no jogo, tínhamos uma estratégia muito bem traçada. Fizemos o primeiro golo, poderíamos ter feito o segundo antes de termos sofrido. Tivemos muitas oportunidades na primeira parte, depois cometemos erros que temos que corrigir. É muito difícil conseguirmos correr atrás de um adversário que está habituado a jogar aqui. Estávamos à espera de dois adversários: o Bolívar e a altitude. Do terceiro não estávamos à espera", afirmou.

"O árbitro foi tão rigoroso nos primeiros minutos, todas as faltas que meus jogadores faziam ele marcava. E foi isso que disse ao árbitro assistente. Foi tão rigoroso nos primeiros minutos que estava à espera que ia marcar mais, mas não teve o mesmo critério. Se estou na frente do Jailson, que não deu para ver se bateu na mão e mesmo assim deu vermelho, deveria ter feito isso no lance do Mayke. Peço que ele vá ver como está o pé do Mayke. Um jogo de muitos acontecimentos aleatórios e houve demérito nosso. O adversário teve o seu mérito, não teve nada a ver com o terceiro elemento, uma arbitragem má", vincou.

Abel considera que não se deveria jogar futebol na Libertadores a uma altitude tão elevada (mais 3.600 metros, em La Paz) "Estava no hotel e um hóspede estava a perguntar como era possível vir jogar aqui com essa altitude. Não acham que é sofrimento a mais? Não sou eu que organizo, infelizmente a Conmebol só lançou o calendário uma semana antes e tivemos que organizar essa viagem aos três pontapés. Eu preciso ficar calado, não posso dizer tudo aquilo que penso sobre a organização dos eventos. Há coisas que preciso aceitar como todos os outros fazem, sempre foi assim e vamos continuar assim", rematou.