Abel: "A construção a 3 é como fazer amor. Às vezes é na cozinha, outras na sala..."

Abel Ferreira e a equipa técnica que o acompanha lançaram um livro chamado "Cabeça fria, coração quente" em que abordam a aventura no Palmeiras. Um dos capítulos denomina-se "A construção a 3 é como fazer amor" e trata, evidentemente, da saída de jogo com três jogadores, na primeira fase de construção.

"A construção a 3 (jogadores) é como fazer amor. Às vezes é na cozinha, outras na sala, outras no quarto, outras no banho. Mas é sempre com o mesmo objetivo. Na construção a 3 da nossa equipa, também é assim: às vezes com o lateral baixo, às vezes com o médio a entrar no meio ou no lado dos centrais, outras vezes com três defesas-centrais... Só mudam os jogadores. Porque a ideia é sempre a mesma: construir a 3 e garantir mais fluidez na construção e segurança no momento de perder a bola", lê-se no livro dos treinadores do Verdão.