"A vida do clube não acabou hoje", diz Jesualdo Ferreira após derrota

Santos perdeu o clássico com o Corinthians por 2-0, em partida do Paulistão

O Santos foi derrotado pelo Corinthians (2-0) no primeiro clássico de Jesualdo Ferreira. Após a partida do Paulistão, o treinador português assumiu dificuldades. "O Corinthians é uma boa equipa. Marcou o golo muito cedo e isso tem um peso muito grande no jogo. Sobre a intensidade, são problemas para tratar entre nós. Clássico é clássico. Muito jogo ofensivo do Santos foi parado pela boa marcação do Corinthians", disse Jesualdo Ferreira, que não pôde contar com vários jogadores, como Sánchez, devido a um problema na coxa direita e Soteldo, que alegou cansaço após o torneio pré-olímpico.

"O Soteldo disse que estava muito cansado e que não tinha condições de jogar. Disse-lhe para ir descansar. Há momentos em que é muito melhor preservar o jogador, que pode sofrer uma lesão grave, do que colocá-lo em campo e não conseguir jogar. Sánchez a mesma coisa. A vida do clube não acabou hoje. Isto é o futebol. Futebol também é relacionamento, conversas, entendimento fora do campo", referiu.

Sobre futuros reforços, o treinador do Peixe não se alongou. "Não vou fazer referência a isso. Não cabe a mim, não posso fazer isso com meus jogadores. São com eles que eu trabalho, não posso ser desleal com eles", atirou.

Cumpridos quatro jogos, o Santos tem sete pontos e só volta a jogar na próxima semana, dia 10, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.