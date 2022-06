À terceira foi de vez: José Peseiro consegue primeira vitória pela Nigéria

José Peseiro conseguiu a primeira vitória no comando da Nigéria

Depois de duas derrotas em jogos particulares, a primeira vitória chegou na qualificação para a CAN'2023

José Peseiro, no terceiro jogo à frente da Nigéria, o primeiro de forma oficial, conseguiu a primeira vitória.

A Nigéria venceu esta quinta-feira por 2-1 na receção à Serra Leoa, em jogo da primeira jornada da qualificação para a CAN'2023, onde ambas as nações estão incluídas no Grupo A, junto da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe.

A formação visitante até foi quem chegou primeiro à vantagem, com Jonathan Morsay, aos 11, a abrir o marcador, mas a reviravolta nigeriana consumou-se ainda antes do intervalo, por intermédio de Alex Iwobi (16) e Victor Osimhen (41).

A Nigéria divide a liderança do Grupo A com a Guiné-Bissau, tendo encontro marcado com São Tomé e Príncipe na segunda-feira.