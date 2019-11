A revolução de José Mourinho segundo Pedro Martins

Martins e Mourinho defrontam-se amanhã em Londres

Em vésperas de defrontar o Tottenham para a Liga dos Campeões, Pedro Martins, treinador do Olympiacos, exalta a importância de José Mourinho no crescimento recente do futebol português.

Para Martins, o agora técnico dos spurs transformou as mentalidades em terras lusas.

"Mourinho mudou a nossa mentalidade e a nossa metodologia quando estava no FC Porto. Ele tinha vindo do Barcelona e mostrou-nos um forma diferente de pensar o jogo. Antes, a nossa metodologia baseava-se no treino, por um lado, e no jogo, por outro. Ele mostrou-nos que nos devemos focar a cem por cento no jogo. Portanto, até quando estão a treinar, os jogadores estão a pensar no que devem fazer para jogarem melhor. Ele mudou isso", declarou o treinador do Olympiacos, que esta terça-feira joga em Londres frente ao Tottenham, para a Champions.

Há 10 anos tivemos graves problemas financeiros e os clubes portugueses abriram as portas aos treinadores locais. Sem dinheiro, tínhamos a criatividade, a paixão pelo jogo, e por darmos o melhor de nós próprios", disse, considerando também as ideias de Carlos Queiros como determinantes na transformação do futebol luso.

Martins afirma ainda, a terminar, que ambiciona chegar um dia ao futebol inglês: "É a pátria mãe do futebol e portanto todos querem lá chegar. Estou bem no Olympiacos, mas no futuro gostaria de trabalhar em Inglaterra."