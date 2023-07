A resposta do presidente do Barcelona quando questionado sobre Bernardo Silva

Clube catalão tem sido um dos apontados como estando interessado no internacional português.

Bernardo Silva continua a ser um tema em foco no atual mercado de transferências. O médio internacional português já foi apontado Arábia Saudita e ao PSG, sem esquecer o Barcelona. Ainda assim, as limitações financeiras do emblema catalão parecem dificultar um eventual negócio, ainda que Joan Laporta "sonhe" em contar com o jogador do Manchester City.

"Eu gostaria [que viesse], sim", atirou, entre sorrisos, o presidente do Barça, quando questionado por um adepto sobre o ex-jogador do Benfica.

Bernardo, 28 anos, cumpriu a quinta temporada em Inglaterra e foi um elemento fundamental para a conquista da Champions em 2022/23.