A resposta de Jesus às saudades de Portugal, a questão da audiência e até um beijinho

Declarações do treinador português após a vitória no clássico com o Fluminense.

Jorge Jesus foi questionado sobre as saudades de Portugal, depois do vitória (2-0) do Flamengo frente ao Fluminense, naquele que foi mais um passo rumo ao título brasileiro. O treinador falou sobre a forma como foi recebido, mas não abriu muito o jogo.

"Quanto a Portugal, vou-vos confessar, nunca pensei sair do meu país. Trabalhava nas melhores equipas, porque tenho um contrato que poucas equipas do mundo pagavam, ia sair para quê? Aconteceu a primeira vez [Arábia Saudita], aconteceu a segunda vez aqui no Brasil. Não me sinto como se fosse na minha casa, tenho muita coisa que não tenho aqui, mas estou extremamente satisfeito pela maneira como fui recebido. Os adeptos dão-me carinho e os resultados estão a acontecer", respondeu.

Jorge Jesus também falou do impacto que tem em Portugal com a chegada ao Brasil. "Sei que os resultados do Flamengo estão a ter muita audiência em Portugal. Fico contente por isso. Os meus conterrâneos gostam de saber o que veio um português fazer ao Brasil e estão a vê-lo ter bons resultados. A minha ideia também foi essa, quando aceitei o projeto. Pensar na Libertadores, pensar no Campeonato do Mundo e no campeonato nacional. Agora é descansar e preparar a equipe para quarta-feira. Para Portugal, um beijinho a todos", disse aos jornalistas.