A resposta de Félix à questão sobre o melhor treinador: "Assim não há polémica"

João Félix com a camisola do Chelsea

Jogador atualmente no Chelsea recordou ainda a temporada 2020/21, na qual jogou com um osso do pé partido.

João Félix não gosta da questão sobre o melhor treinador com quem já trabalhou. Numa entrevista concedida ao jornal espanhol As, o internacional português optou por destacar o contributo que teve de todos os técnicos, de modo a evitar polémicas. Ainda que tenha "lançado" o nome de Bruno Lage.

"É um pouco injusto responder porque tive grandes treinadores. Se disser que é Simeone, vão-me criticar por não dizer Fernando Santos. E se responder Fernando Santos, criticam-me por não dizer Simeone. Mas se querem um nome, pode ser Bruno Lage. Foi o treinador que me deu a oportunidade no Benfica. Assim não há polémica", referiu.

Noutro ponto, Félix recordou a temporada 2020/21, na qual jogou seis meses com um osso do pé partido. "Não estava confortável a jogar e isso afetou-me. Apesar disso, tentei sempre ajudar a equipa. Sabia que era um ano muito importante, estávamos a fazer um grande campeonato e esforcei-me até ao final da época. Só depois é que fui operado e a dor passou", lembrou.

A sensação era a mesma causada por uma "pedra no sapato". "Eu não sabia que lesão tinha, apenas que tinha dores. Fiz vários exames, mas não sabia que tinha um osso fraturado. Só descobri no final da época quando fui visto por um famoso médico especialista em pés", completou.