A resposta de Diogo Dalot quando questionado sobre o futuro

Dalot tem feito uma boa época ao serviço do Manchester United

Lateral inaugurou esta terça-feira o Padel Athletic Club. Tem sido associado a alguns clubes europeus.

Associado a alguns dos principais clubes europeus, Diogo Dalot foi esta terça-feira questionado sobre o futuro. "Neste momento, é desfrutar o que tenho feito esta época, difícil, diferente por termos tido um Mundial a meio da temporada, ou seja, uma transição pré e pós-Mundial. Tem sido uma época, a nível individual, positiva e em termos coletivos também. É terminar da melhor maneira possível", afirmou, à margem da inauguração do Padel Athletic Club, na cidade do Porto, ao lado do espanhol Paquito Navarro, referência da modalidade.

"Não é segredo que queremos jogar a Champions League no próximo ano, queremos terminar nos primeiros quartos classificados e temos uma final da Taça para jogar e que queremos vencer. Há muito para jogar, sei que falta pouco tempo, e o meu futuro, neste momento é isso...", rematou o jogador do Manchester United.