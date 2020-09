"A responsabilidade não vem apenas com a idade", avisa João Moutinho

João Moutinho foi entrevistado pela Premier League TV, abordando as chegadas de Fábio Silva e Nélson Semedo aos Wolves, falando ainda da saída de Diogo Jota para o Liverpool.

Sobre novo contrato de Nuno: "O que ele, a equipa e a sua equipa técnica têm feito durante estes três anos é espantoso. Ao continuar com o mesmo treinador, já sabemos o que ele quer e podemos continuar a trabalhar para melhorar. É difícil vencer, a Premier League é a melhor liga do mundo, mas temos ambições e queremos continuar todos os anos a dar o nosso melhor".

O paixão dos adeptos por Nuno: "O que ele conseguiu no clube... Penso que as pessoas em Wolverhampton olham para ele como sendo uma boa pessoa, um bom treinador. Penso que é isso. Ele faz o melhor que pode para ajudar a cidade e o clube a melhorar"

Dos mais velhos do plantel: "Eu tenho responsabilidade, como todos têm. Ela não vem apenas com a idade. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Gosto de ajudar os jovens, mas tento aprender com eles também. Estamos todos a aprender todos os dias. Se pensamos que sabemos tudo, deixamos de melhorar. Tento ensinar o que sei, com a minha experiência, para que sejamos melhores"