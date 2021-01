A reflexão de João Félix após o regresso aos golos: "No Benfica também acontecia..."

Avançado português colocou ponto final em "seca" de golos.

João Félix regressou no domingo aos golos e às boas exibições pelo Atlético de Madrid. Chamado ao onze por Diego Simeone, depois de uma séria de jogos com atuações mais frouxas, o avançado português marcou e assistiu no triunfo "colchonero" sobre o Valência, por 3-1, que cimentou a liderança dos madrilenos em La Liga.

Após a partida, o internacional luso, de 21 anos, foi questionado na zona de entrevistas rápidas sobre o tempo passado no banco de suplentes em jogos recentes e recordou os tempos no Benfica.

"Estivemos a perder, mas somos uma equipa que luta até ao fim e, felizmente, conseguimos a vitória. O golo? Estamos a trabalhar os canos. Temos jogadores que são fortes no jogo aéreo, mas o que importa é que a bola entre, não interessa como. Posso dar ainda mais à equipa. Estar no banco acontece a todos os jogadores, também me acontecia no Benfica. Sei do que sou capaz, quando sou chamado ao jogo tento desfrutar e ajudar a equipa", afiançou Félix, que acabaria por ser substituído aos 62 minutos. Sobre a opção de Simeone, nada a apontar:

"Tudo tranquilo. O 'Cholo' faz o melhor para a equipa", assegurou o jogador, que ainda teceu elogios a Luis Suárez, que apontou outro dos golos do triunfo do Atlético. "É perfeito ter um avançado assim. O Morata e o Diego Costa também eram excelentes. Espero que o Suárez continue a fazer golos e a ajudar-nos", rematou João Félix.