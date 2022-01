A reação de Rúben Semedo às notícias sobre a detenção por alegada violência doméstica

Central português reagiu com um direto nas redes sociais às notícias de que tinha sido detido na noite de segunda-feira por violência doméstica contra a companheira.

Rúben Semedo reagiu com um vídeo em direto no Instagram à notícia da detenção na passada noite de segunda-feira, por alegada por alegada violência doméstica contra a namorada, que entretanto retirou a queixa. Nas imagens podia ver-se o central do Olympiacos a jogar UNO com a companheira.

"Têm saído algumas notícias que dizem que fui detido, por isso, para todos os adeptos e família, quero mostrar que estou em casa", afirmou o internacional português.

"Após as fake news que as pessoas estão a partilhar, estão a ligar-me, dizem mentiras sobre mim e sobre a minha companheira. Isto é apenas para mostrar que está tudo bem, para que não fiquem preocupados. Estamos a jogar UNO. Não estou detido, está tudo bem. Mentiras outra vez. Como disse antes, não mintam mais. Para dizer isto claramente: estou a fazer este direto com música grega que não percebo, mas este era o meu objetivo", disse ainda o defesa, completando: "As pessoas que me conhecem sabem que não gosto de falar da minha vida privada, mas sinto que é necessário. Muitas mentiras, muitas histórias e ninguém me perguntou nada... Vamos ver-nos em breve, pessoal. Espero que não desta forma, num direto para falar sobre mentiras", completou.

Rúben Semedo terminou com um abraço para Portugal. "Como disse, espero fazer diretos mais frequentemente, mas não nestas circunstâncias. Era esta mensagem que queria passar e mostrar. Por isso, vemo-nos em breve. Um grande abraço para Portugal, com muito amor", rematou.