A reação de Mourinho ao empate com Nuno Espírito Santo: "Sensação de frustração"

Declarações do treinador do Tottenham após o empate (1-1) em casa do Wolverhampton.

O Tottenham empatou este domingo no reduto do Wolverhampton (1-1), em partida que colocou frente a frente dois treinadores portugueses: José Mourinho e Nuno Espírito Santo.

Após a partida, o técnico dos "spurs" não escondeu alguma frustração com os dois pontos perdidos, naquele que foi o quarto encontro consecutivo do Tottenham sem vencer na Premier League.

"Um ponto contra o Wolves normalmente não seria um mau resultado, porque eles são um adversário forte. Mas marcar no primeiro minuto e ter 89 minutos para marcar mais... Há uma sensação de frustração", disse Mourinho, em declarações à Sky Sports.

Questionado sobre o que a sua equipa precisa de fazer mais, Mourinho acrescentou: "Não cabe a mim falar sobre isso. Conheço a minha equipa e os meus jogadores melhor do que ninguém", respondeu. "Defender profundamente, não é a intenção. Eles [jogadores do Tottenham] sabem o que lhes perguntei no intervalo, se não conseguiram fazer melhor é porque não conseguiram fazer melhor", afirmou o "Special One" à BBC Sport.

"Não sei se merecíamos mais do que um ponto. Tivemos a melhor coisa que pode acontecer a uma equipa, que é marcar no primeiro minuto. Tínhamos o controlo do jogo e sofremos. Tínhamos 89 minutos para fazer mais golos e não o fizemos. É muito dececionante, é como contra o Liverpool, onde controlas jogadores perigosos durante 90 minutos e sofres um golo de bola parada", finalizou o técnico português.