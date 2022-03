Rúben. Neves marcou na quinta-feira um golaço na goleada do Wolverhampton sobre o Watford, 4-0, em jogo em atraso da 19.ª jornada da Premier League. A reação do treinador Bruno Lage expressa o sentimento de muitos e rapidamente se tornou viral. Ora veja, no "tweet" abaixo:

