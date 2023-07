A reação de Bruno Fernandes à chegada de Mount: "Porque demoraste tanto?"

Internacional português recordou um momento em que se chateou com o médio inglês para reagir à sua contratação por parte dos red devils.

O Manchester United anunciou esta quarta-feira a contratação de Mason Mount, que chega proveniente do Chelsea, onde passou a maioria da sua vida, reforçando agora um rival direto na Premier League.

Em reação, Bruno Fernandes, capitão dos red devils, recordou um momento em que se chateou com o antigo rival dos blues, publicando essas imagens na "histórias" do Instagram, com a mensagem: "Porque demoraste tanto a assinar? Bem-vindo @masonmount".

O médio inglês, de 24 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas, com mais uma de opção, em Old Trafford, com a imprensa a avançar que vai render cerca de 64 milhões de euros ao Chelsea, que podem ascender a 70M€ mediante o cumprimento de objetivos.

Ora veja: