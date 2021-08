A reação de António Oliveira após a quinta derrota seguida no Brasileirão

As declarações de António Oliveira, treinador do Atheltico Paranaense, após a derrota (2-1) diante do Palmeiras, este domingo, no Allianz Parque, em jogo a contar pela 18.ª jornada do Brasileirão.

Análise do jogo: "Foi um jogo entre duas boas equipas, com propostas muitas distintas. Tinha falado aos jogadores sobre a transição do adversário e os lances de bola parada. Foi nessa perspetiva que praticamente aconteceram os golos do adversário. Tivemos até chances mais claras do que o Palmeiras"

Solidez: "Em pontos corridos, a solidez defensiva conta muito. Temos de voltar a ser aquilo que nós já fomos. Neste aspeto, não temos sido tão rigorosos e tão consistentes quanto estamos habituados a ser".

Recuperação: "Independentemente de estarmos em todas as competições, nós não abdicamos do campeonato brasileiro. Temos de rapidamente reverter a situação. Vamos dar uma resposta, tenho a certeza. Conheço o meu grupo, conheço o grupo de jogadores".