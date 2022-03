A reação de Abel Ferreira às alegadas sondagens de Benfica e Granada

Treinador do Palmeiras falou sobre o futuro em conferência de Imprensa após o triunfo por 1-0 no terreno do São Paulo, no campeonato Paulista.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi recentemente associado a Benfica e Granada. Em conferência de Imprensa após o triunfo por 1-0 no terreno do São Paulo, no campeonato Paulista, o técnico português abordou o seu futuro e falou diretamente aos adeptos, ressalvando que tem contrato e destacando novamente a ligação forte que tem com os jogadores. "Tudo no tempo de Deus", afirmou.

"Vocês já me conhecem, é para os adeptos que eu vou falar diretamente. Já fui muito claro. Tenho contrato. No futebol tudo é possível, mas estou aqui para ouvir o que o clube tem para me dizer. Tudo no tempo de Deus", começou por dizer, falando depois da ligação com o grupo de trabalho.

"Vocês sabem a ligação que tenho com estes jogadores, é muito forte. Somos uma família de trabalho, ganhamos e perdemos juntos. Choramos de alegria e de tristeza juntos. Vou ouvir o que o clube tem a dizer-me, e depois tudo a tempo de Deus. Lembrando que tenho contrato", concluiu.