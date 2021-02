A reação de Abel Ferreira à tatuagem de um adepto do Palmeiras

Treinador português reagiu à tatuagem feita por José Wilker Rodrigues, fervoroso apoiante do Verdão.

Abel Ferreira adquiriu estatuto de herói no Palmeiras com a conquista da Taça Libertadores e, esta sexta-feira, recorreu às redes sociais para reagir a uma tatuagem feita em sua honra por um fervoroso adepto do clube paulista.

"A paixão de um torcedor não tem limites. Fico muito honrado e só tenho a agradecer todas as manifestações de apoio e carinho. Avanti, Palestra!", escreveu o treinador português na sua conta do Instagram.

José Wilker Rodrigues, advogado de 31 anos e apoiante do Palmeiras, tatuou uma fotografia de Abel com a língua de fora e a taça na mão após a conquista da Libertadores, frente ao Santos, com um triunfo por 1-0. "Escolhi o Abel como forma de agradecimento. Ele mudou tudo no Palmeiras. Era uma equipa desacreditada até então. Ele tem o lema que "todos somos um", e eu sinto isso, que somos todos um, inclusive os adeptos", disse, citado pelo Globoesporte.