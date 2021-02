A questão que Paulo Fonseca fintou: "Isso não é importante para mim..."

Declarações do treinador do Roma na antevisão ao jogo com o Benevento.

Ainda com a vitória (2-0) em casa do Braga bem fresca na memória, a Roma já prepara o encontro com o Benevento, para a jornada 23 do campeonato italiano. Paulo Fonseca fez este sábado a antevisão ao duelo e foi questionado sobre o futuro. Com alguns jovens a surgirem na equipa, ao português foi perguntado se se irá manter com eles no futuro.

"Não é importante para mim, penso apenas no presente. Com estes jogadores estamos a formar uma equipa para os próximos anos. É importante ter jovens que possam continuar a crescer ao longo dos anos", respondeu.

Cristante lesionou-se nos minutos iniciais do jogo da Liga Europa e é uma dúvida para o reencontro com o Braga, na quinta-feira. "O campo estava muito pesado, fisicamente foi um jogo difícil. Choveu muito, mas esse não é o principal motivo da lesão do Cristante. Ele não está pronto para este jogo, espero que esteja para o jogo contra o Braga", explicou, deixando elogios à atitude dos jogadores no duelo europeu.