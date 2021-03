A questão que Bruno Fernandes ouviu no Sporting: "Dormes com a tua mulher ou com uma bola?"

José Peseiro deixa elogios ao empenho do médio que é, hoje em dia, uma das grandes figuras da Premier League.

Bruno Fernandes tem estado em grande na Premier League, com golos e assistências que têm encantado os adeptos. O médio do Manchester City é uma das figuras de proa do Manchester United e da Premier League, merecendo amplo destaque por parte da BBC.

O órgão de informação falou com José Peseiro, antigo técnico do Sporting que trabalhou com Bruno Fernandes. "Eu costumava perguntar-lhe: 'mas, afinal, tu dormes com a tua mulher ou dormes com uma bola?'", confidenciou o atual selecionador da Venezuela, revelando assim a curiosa questão que costumava fazer ao jogador.

"Normalmente, quando terminava o treino, ele almoçava no clube e depois ia assistir ao jogo do Sub-19 ou dos Sub-23. Ele gostava de ver os jogos mais do que os outros. Queria ver os jogadores novos e jovens e falar com eles para saber quem são e o que fazem em campo. Gostava muito de ver futebol. Ele vive para futebol.", lembrou.

Peseiro vincou ainda o empeno de Bruno Fernandes nos treinos. "O treinador tem de dizer 'Bruno, para!', porque ele quer treinar a cada minuto do dia. No final de um treino ele vai querer ficar a fazer remates. Se houver uma bola lá, ele vai querer fazer alguma coisa, seja antes do treino, durante o treino ou depois do treino. Ele gosta muito", disse.

O treinador acredita, portanto, que o Manchester United acertou em cheio na contratação. "Na minha opinião, foi um negócio fantástico para o Manchester United. Ele não é um jogador caro. É barato se você comparar o dinheiro que o United pagou por ele com o desempenho, os golos, as assistências que ele deu e como ele melhorou a equipa", justificou.

Bruno Fernandes, refira-se, leva 22 golos em 39 jogos pelos red devils esta temporada.