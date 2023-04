"A qualidade de passe do Bruno Fernandes é o sonho de um avançado"

Médio português recebeu elogios de Roy Keane depois da vitória do Manchester United no domingo.

Bruno Fernandes não marcou nem assistiu, mas fez uma exibição que agradou, e de que maneira, a Roy Keane, uma figura da história do Manchester United. O antigo médio irlandês elogiou a qualidade de passe e a visão de jogo do internacional português.

"Claro que vai ficar desapontado por não ter marcado, mas a sua qualidade de passe para dentro da grande área... É o sonho de um avançado, desmarcas-te e ele encontra-te. Tem uma ótima relação com o Eriksen e com os outros jogadores à volta dele. Acho que é qualidade pura. Sei que o criticamos quando o Manchester United não ganha jogo, mas está dois passos à frente no que toca à qualidade e à visão que tem dentro de campo. Acho que é pura qualidade", apontou em declarações num programa da televisão britânica Sky Sports.

O Manchester United bateu o Nottingham Forest por 2-0, com golos de Antony e Dalot.