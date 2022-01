A proposta milionária que pode fazer Jorge Jesus regressar ao ativo

Nono classificado da liga saudita é um dos três clubes interessados em promover o regresso do português, que, na época 2018/2019, orientou o Al-Hilal com sucesso antes de rumar ao Flamengo.

Livre no mercado desde a saída do Benfica, Jorge Jesus está inclinado a regressar ao ativo num campeonato que conhece bem. Segundo o que O JOGO apurou, o Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, avançou com uma proposta milionária que agradou ao treinador português e um acordo entre as partes pode tornar-se realidade nos próximos dias.

Dono de uma das maiores falanges de adeptos do país, o Al-Ahli, que venceu a liga saudita em quatro ocasiões, é apenas o nono classificado da presente edição da prova e quer apostar forte para voltar à ribalta. O emblema de Jeddah é orientado pelo albanês Besnik Hasi (ex-Anderlecht) que deve ter a sua saída consumada brevemente.

No entanto, o Al-Ahli não é o único clube na corrida a Jorge Jesus, pois, sabe o nosso jornal, outros dois emblemas do país estão interessados na contratação do técnico que passou, com sucesso, pelo Al-Hilal, em 2018/2019.

A concretizar-se esta operação, Jorge Jesus passaria a ser o quarto treinador português a marcar presença na presente edição do campeonato da Arábia Saudita ao lado de Leonardo Jardim (Al-Hilal), João Pedro Sousa (Al-Raed), José Gomes (Al-Tawoun) e Daniel Ramos (Al-Faisaly)

Desde a saída do Benfica, em dezembro de 2021 na sequência da derrota por 3-0 diante do FC Porto, Jorge Jesus tem sido alvo de diversas abordagens, sobretudo do futebol brasileiro. A primeira, por parte do Flamengo, ajudou a desestabilizar as águias numa semana com dois clássicos frente aos dragões e acabou por cair por terra, abrindo espaço à chegada de Paulo Sousa à Gávea. Posteriormente, o campeão Atlético Mineiro manteve uma série de reuniões com o treinador português por videoconferência, mas o desacordo entre a composição da equipa técnica e a relação especial de Jorge Jesus com os adeptos do rival Flamengo decretaram o término das negociações com o Galo, que apostou em Antonio Mohamed.