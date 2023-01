"A presidente estava a dizer que lhe doía o pescoço e eu não entendia... É das medalhas"

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a vitória (3-1) contra o Ituano, no Campeonato Paulista.

Palmeiras em várias finais, e em diferentes escalões: "O hábito de ganhar está instalado neste clube. Hoje falei com a Leila [preisdente do Palmeiras], e ela estava a dizer que lhe doía o pescoço, e eu não entendia. Estava a falar das medalhas no pescoço (risos). É dar os parabéns, sobretudo, para a formação. É um trabalho que vem a ser feito há cinco, seis anos. Com a chegada do Cícero, com a chegada do João Paulo, com todos os treinadores, staff técnico, jogadores e funcionários. Trabalham muito bem. Eu já desafiei a nossa presidente, e ela está a trabalhar nisso, de fazer uma nova Academia, um novo centro de treinos para a formação."

Contente com o desempenho da equipa: "Estamos no caminho certo. Em todos os jogos temos feito golos. Hoje [na madrugada desta quinta-feira] fizemos, jogámos bem. Grande atitude destes jogadores. Eu digo isto muitas vezes. Não há reforço nenhum que seja maior do que a força do nosso coletivo."