A pedido de Jorge Jesus, conversações com o Atlético Mineiro foram adiadas por uns dias

O GloboEsporte refere que Jorge Jesus quer descansar uns dias e pediu ao Atlético Mineiro para que as conversas entre as partes só regressem a 3 de janeiro. De recordar que já houve uma primeira abordagem, na quarta-feira.

Jorge Jesus pediu ao Atlético Mineiro para adiar a reunião agendada para a noite de quinta-feira e as conversas só voltam a ser retomadas a 3 de janeiro, adianta o GloboEsporte. O treinador quer ter alguns dias de descanso e o clube acordou em pausar as conversações por agora.

De acordo com a publicação, não há ainda a confirmação de que algum elemento da direção do Galo viaje para Portugal para negociar com o português, mas o clube tem no empresário Giuliano Bertolucci - que está na Europa - um representante que pode funcionar como intermediário no negócio.

O GloboEsporte escreve que Jorge Jesus é o alvo principal do Atlético Mineiro, mas o clube entende que não há pressa para fechar um acordo. A apresentação do plantel está marcada para 17 de janeiro, refira-se.