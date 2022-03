Flamengo perdeu no primeiro "round" da final do Campeonato Carioca e Paulo Sousa não ficou contente com a exibição da equipa.

Depois da derrota por 2-0 frente ao Fluminense, na primeira mão da final do Campeonato Carioca, Paulo Sousa, treinador do Flamengo, admitiu que a equipa esteve "muito mal individualmente, técnica e taticamente" e que ele próprio tomou más decisões relativamente à escolha do onze inicial. Para o técnico português, o adversário foi mais forte durante todo o jogo.

"Sem dúvida, hoje estivemos todos muito mal individualmente, técnica e taticamente. E eu sou o primeiro a colocar-me à frente do grupo [para assumir a responsabilidade]. As coisas não funcionaram, o nosso adversário esteve melhor taticamente. Quisemos acertar demasiadamente o jogo com poucas situações, sobretudo com passes sem qualidade. Mas nós temos muita qualidade. As nossas linhas estavam muito distantes e não tivemos a frescura para pressionar mais intensamente", comentou na conferência de imprensa.

Questionado sobre qual é a parcela de culpa que tem na derrota, Paulo Sousa afirmou que é o maior culpado.

"A minha parcela de culpa é maior do que a de todos os jogadores. É claro que não sou eu que estou dentro de campo a tomar as decisões a nível de controlo de bola, passe, drible, cruzamentos... Mas sou eu que tomo as decisões de quem vai iniciar e quem vai entrar depois. Hoje, durante o jogo, provavelmente teria decidido um onze inicial diferente, mas a verdade é que o adversário não cometeu quase nenhum erro individual", argumentou.