A mensagem de João Cancelo após estreia a marcar pelo Bayern

João Cancelo, jogador do Bayern

Internacional português ajudou ao triunfo (5-3) do Bayern sobre o Augsburgo.

João Cancelo ajudou no sábado ao triunfo do Bayern sobre o Augsburgo, por 5-3, na 24.ª jornada da Bundesliga, com um golo e uma assistência.

Após a partida, o internacional português, que durante a semana esteve em foco devido a declarações do treinador Julian Nagelsmann, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem, e as reações não se fizeram esperar.

"'Um vencedor é um sonhador que nunca desistiu'", escreveu o lateral emprestado pelo Manchester City ao clube alemão. Rafael Leão ("Vamos") e Bruno Fernandes ("Outro dia normal para ti") foram alguns dos compatriotas a comentar a publicação.