A mensagem de António Oliveira após garantir a permanência no Brasileirão

Treinador português garantiu permanência do Cuiabá no principal escalão do futebol brasileiro.

Depois de garantir a permanência no principal escalão do futebol brasileiro, no comando técnico do Cuiabá, António Oliveira recorreu esta terça-feira às redes sociais para deixar uma mensagem com vários agradecimentos, sem nunca esclarecer se se trata uma despedida, numa altura em que o seu futuro é uma incógnita.

"Os resultados são importantes mas o caminho e as pessoas que nos acompanham é que os tornam especiais", começou por escrever.

"Agradecimentos especiais a todos os departamentos intervenientes neste processo e restantes funcionários, ao chefe de cozinha e suas auxiliares, ao motorista, à minha equipa técnica, à direção na mão do seu vice-presidente Cristiano Dresch, ao Eder Bechior, ao Marquinhos Silva, aos adeptos do Cuiabá e a todo o povo Mato Grossense e principalmente aos grandes artistas e obreiros deste feito, os meus jogadores", continuou, antes de concluir:

"Todos foram Importantes e essenciais neste feito histórico na história deste clube. Obrigado. Avante Dourado."