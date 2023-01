Duelo entre Ankaragucu e Besiktas interrompido na segunda parte e tudo por culpa de uma arma encontrada no relvado pelo antigo jogador do Benfica. Titular, médio português não evitou derrota do Besiktas nas grandes penalidades, após um empate a uma bola nos 120 minutos, em partida a contar para os oitavos da Taça da Turquia

⏱️ 61' | Ankaragücü Beşiktaş ⚫️⚪️ #ZTK



‍♂️ Gedson Fernandes, sahaya atılan muştayı kenara götürdü. pic.twitter.com/rqTfZ7m1ce - A Spor (@aspor) January 18, 2023