"A história de Simeone e Félix é de pai e filho, como a minha com Aragonés"

Paulo Futre voltou a elogiar o craque do Atlético, falando das semelhanças entre os dois e destacando o papel de Diego Simeone no crescimento do português.

A viver um dos melhores momentos desde que chegou a Madrid, João Félix tem vindo a ser mais decisivo, com cinco golos nos últimos cinco jogos, momento esse que tem ajudado o Atlético a recuperar na tabela classificativa. Antes do encontro decisivo com o Manchester United, para a Liga dos Campeões, Félix foi elogiado, novamente, pela antiga glória dos "colchoneros", Paulo Futre.

Numa entrevista à rádio espanhola, Cadena Ser, Futre falou, entre outros assuntos, da evolução do jovem avançado, e das expectativas dos adeptos "rojiblancos" em relação ao próprio. "João Félix teve uma pressão que não foi fácil. A maioria não o conhecia quando chegou e no segundo jogo foi eleito o melhor jogador. A partir daí, os "colchoneros" viram que ele era um jogador diferenciado. Ninguém pode dizer que ele não é um génio. Ele ainda está a crescer a nível futebolístico. Fisicamente, ele chega ao fim dos jogos com gasolina porque tem mais experiência".

O antigo jogador dos três grandes comparou ainda a relação de Félix e do seu atual treinador com a do próprio Futre e uma antiga lenda do clube espanhol.

"Acho que também é uma história de pai e filho que ele tem com Simeone. Falei com os meus amigos em Portugal e conversamos sobre a ideia de essa relação ser parecida com a que tive com Luis Aragonés".

Relativamente à adaptação de Félix no estilo de Simeone, Futre considera que "é difícil por causa do ritmo", mas ao mesmo tempo não tem dúvidas sobre o futuro do ex-Benfica no Atlético.

"Não tenho dúvidas de que ele será o motor principal. Depois de Koke, e espero que ele tenha muito tempo, ele tem que ser o capitão, não há outro. Ele deve estar entre os cinco capitães. O estatuto que ele tem agora não é o mesmo de quando chegou. Aos poucos ele está ganhando cada vez mais respeito. Houve um momento em que falei com ele, depois de vencer o Barça por 2 a 0 em casa, eu disse-lhe: "João, este é o teu momento agora. Se jogares como contra o Barça, é o momento de teres um estatuto maior".