A hipótese que o Granada colocou em cima da mesa para não perder Luís Maximiano

Luís Maximiano trocou o Sporting pelo Granada no verão de 2021

Guarda-redes português é cobiçado pelo Nápoles

Luís Maximiano, depois de uma primeira experiência agridoce na La Liga, onde foi o guarda-redes com mais defesas realizadas em 2021/22, mas não conseguiu evitar a descida de divisão do Granada, está a ser negociado pelo Nápoles.

O guarda-redes de 23 anos, que deixou o Sporting no verão do ano passado, a troco de 4,5 milhões de euros, é visto como uma peça essencial no conjunto espanhol que, segundo o jornal Marca, colocou esta terça-feira uma hipótese em cima da mesa.

Tendo em conta que a vontade do jogador passa por dar seguimento à evolução da última época, o Granada está disposto a emprestar Luís Maximiano ao Nápoles, com uma opção de compra de 10 milhões, que só poderá ser acionada caso o emblema não consiga regressar à La Liga na próxima época.

Dessa forma, caso o Granada volte à elite do futebol espanhol em 2022/23, o pressuposto é que Maximiano retorne aos espanhóis na temporada seguinte, após uma época a jogar num nível superior ao que o clube pode oferecer.