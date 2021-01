A frase de Mourinho que marcou Dalot e uma revelação sobre Ibra: "Na altura fiquei triste"

Lateral-direito português partilha o balneário do Milan com o carismático avançado sueco.

Quando rumou ao Manchester United, em 2018, Diogo Dalot ficou desiludido ao inteirar-se da saída de Zlatan Ibrahimovic para os LA Galaxy. O jovem lateral tinha o sonho de jogar na mesma equipa do carismático sueco, mas o mercado trocou-lhe as voltas.

Contudo, dois anos depois, o ex-FC Porto teve uma nova oportunidade de encontrar Ibra: aconteceu no Milan, que no início da presente temporada recebeu Dalot por empréstimo do United.

"Na altura [em 2018], fiquei triste. Quando jogas futebol, queres sempre jogar com os melhores e o Zlatan era uma referência", começou por contar o internacional jovem português em entrevista à Associated Press (AP). "Ele é muito exigente connosco. É sempre um dos primeiros a chegar ao centro de treinos. Este tipo de coisas ajuda-nos a ver que temos de ser profissionais como ele, porque, se queres ganhar troféus, tens de fazer isso durante muito tempo. É uma boa forma de perceber como podes ter sucesso no futebol, como queres ser dentro de 10 ou 15 anos. Tem sido uma boa surpresa trabalhar com ele", elogiou Diogo Dalot, que, em 2018, foi contratado pelos "red devils" ao FC Porto por 22 milhões de euros. Na altura, o treinador do colosso de Old Trafford era José Mourinho, que até nomeou o jogador como "o melhor lateral jovem da Europa".

"Foi uma das frases que guardei. Até hoje. Vinda dele [Mourinho], foi ainda mais especial, porque todos sabemos que é um treinador fantástico, um dos melhores de sempre, e deu-me um pouco mais de responsabilidade", recordou Dalot, voltando a... Ibrahimovic.

"'Não és suficientemente bom para estar a este nível'", diz o sueco aos companheiros de equipa no Milan, de acordo com o relato de Dalot. "Quando ele fala, temos de ouvir", acrescenta o atleta luso.

Diogo Dalot, de 21 anos, tem jogado com regularidade em Milão e mostra-se plenamente satisfeito com o rendimento obtido em 2020/21: "Estou concentrado no que fazemos aqui. Quando vou para casa e posso descansar, vejo os jogos do Manchester United, do FC Porto e fico feliz com eles, pois estão a ganhar e a fazer um trabalho fantástico. Conheço as minhas qualidades e sei o que posso fazer. Tem sido fantástico", rematou.