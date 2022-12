"A forma como Graham Potter quer jogar iria combinar bem com João Félix"

Glen Johnson aprovou que o Chelsea contrate João Félix, considerando que o avançado português se iria adaptar bem ao estilo de jogo praticado pelo treinador Graham Potter.

Glen Johnson, antigo internacional inglês, concedeu na terça-feira uma entrevista ao site "The Games Cabin", na qual abordou a situação atual de João Félix, que tem a porta de saída do Atlético de Madrid aberta, após o CEO do respetivo clube ter confirmado que a sua intenção passa por sair num futuro próximo.

De acordo com o antigo lateral, Félix iria adaptar-se facilmente ao estilo de jogo praticado por Graham Potter, treinador dos blues, mas Johnson alertou que a sua contratação poderá implicar um elevado investimento, tendo em conta o valor recorde que o Benfica encaixou no verão de 2019 com a sua venda.

"A forma como Graham Potter quer jogar futebol iria combinar bem com João Félix em termos de ele ter a bola. Ele é um jogador muito bom e precisa de ter gente à volta dele. É um jogador de luxo mas precisa de liberdade e de um treinador que lhe permita tê-la", começou por elogiar o antigo jogador dos blues.

"Se o Atlético quiser um valor próximo aos 113 milhões de libras [126 milhões de euros] que pagaram por ele, isso será mesmo muito dinheiro. Eu gosto dele enquanto jogador, mas ele precisa de jogar numa frente de ataque com três jogadores", acrescentou.

Na presente temporada, Félix soma quatro golos e três assistências em 18 partidas disputadas pelo Atlético de Madrid.