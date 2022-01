A explicação chega do Brasil: o que separa Jorge Jesus do Atlético Mineiro

Treinador continua a ser associado ao Atlético Mineiro, que perdeu o treinador Cuca depois da conquista do título de campeão brasileiro

No mesmo dia em que foi anunciada a saída de Jorge Jesus do Benfica, a 28 de dezembro de 2021, o nome do treinador português foi de imediato associado ao Atlético Mineiro, atual campeão do Brasil.

Desde então, muito se tem falado sobre o possível regresso de Jesus ao futebol brasileiro, onde passou com assinalável sucesso pelo Flamengo, mas a verdade é qie pouco tem realmente acontecido.

Ora, este domingo, o portal brasileiro Globoesporte avança com aquela que será a maior divergência entre o clube e o treinador: o tamanho e perfil da equipa técnica. "[...] é um dos grandes entraves na negociação entre Atlético-MG e Jorge Jesus", pode ler-se.

"O treinador tem os seus nomes de confiança e, pelo menos a princípio, não abre mão de incluí-los", acrescenta o Globoresporte.

O site recorde que quando deixou o Flamengo em 2020, para regressar ao Benfica, Jorge Jesus tinha uma equipa técnica com seis profissionais, juntando-lhe mais tarde o psicólogo Evandro Motta, o único brasileiro entre essa equipa.