A estrela era Rúben Dias, mas "gafe" com Koulibaly captou as atenções

Central português foi apresentado como reforço do Manchester City, mas até parecia que o clube estava a contar com o jogador do Nápoles.

Kalidou Koulibaly foi apontado ao Manchester City ao longo do último verão, mas a recente contratação de Rúben Dias acabou por deitar água na fervura, sendo agora expectável que, na presente janela de mercado, o senegalês permaneça no Nápoles.

Contudo, na noite de apresentação do central ex-Benfica, uma "gafe" do site do clube inglês atraiu atenções e houve até quem dissesse que os "citizens" deveriam estar a contar com... Koulibaly.

Tudo porque no artigo em que foi anunciado que Rúben Dias irá envergar o número 3, surgiu uma hiperligação que deixou os adeptos confusos: "Nova contratação - pergunta algo ao Kalidou Koulibaly", pôde ler-se por breves momentos na página oficial do City. Mais abaixo, outra hiperligação "estranha", a "convidar" os adeptos a ganharem uma camisola do defesa senegalês.

De recordar que, recentemente, o diretor desportivo do Nápoles disse estar a contar com Koulibaly por, pelo menos, mais uma temporada.