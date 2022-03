"A este nível, João Félix come à mesa de Haaland e Mbappé"

Exibição de João Félix frente ao Bétis mereceu muitos elogios em Espanha.

A imprensa espanhola teceu rasgados elogios a João Félix depois da exibição do português na vitória por 3-1 em casa do Bétis. O avançado do Atlético de Madrid apontou dois golos.

O jornal Marca escreve que, mantendo este nível, o ex-Benfica pode ombrear com Mbappé é Haaland.

"Os maiores rivais do Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, vão colocar toda a carne no assador para conquistar a sua tão esperada estrela mundial - Mbappé e Haaland - neste verão. A realidade do Atlético é bem diferente, porque já o tem em casa. E neste nível, ele come à mesa do francês e do norueguês", pode ler-se.

O AS fala numa "mutação" de João Félix, que se tornou um "líder" e se mostra com "confiança" e "vontade".

O diário El Mundo diz que o português foi "esplêndido" na noite de domingo e o El Desmarque diz que o jovem jogador correspondeu às expectativas dos adeptos e foi "decisivo".

Félix tem sete golos e quatro assistências em 27 jogos esta temporada.

