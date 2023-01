A espetacular assistência de Gedson Fernandes na reviravolta do Besiktas

O Besiktas venceu em casa do Konyaspor, por 2-1, na ronda 19 do campeonato turco. Gedson Fernandes, ex-Benfica, brilhou com uma assistência espetacular para o golo de Cenk Tosun, que deu início à reviravolta.

