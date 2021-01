A equipa técnica de Abel, o troféu e a bandeira de Portugal

Imagem capturada no relvado do Maracanã, junto do troféu sul-americano, foi partilhada pelo Palmeiras após a conquista da competição

Depois de conquistar a Taça Libertadores, o Palmeiras partilhou uma imagem nas redes sociais, na qual Abel Ferreira surge ao lado da equipa técnica, junto ao troféu e uma bandeira portuguesa.

À esquerda da fotografia, está o treinador adjunto Carlos Martinho, seguindo-se o analista de desempenho Tiago Costa. Ao lado esquerdo de Abel Ferreira, encontra-se o adjunto Vítor Castanheira e ainda o preparador físico João Martins.

Na grande final da prova sul-americana, disputada no mítico Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o conjunto orientado pelo técnico português derrotou o Santos, com um golo de Breno no tempo de compensação.