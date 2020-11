A crítica de Nuno Espírito Santo: "Treinadores deviam ser ouvidos e ter voz na decisão"

Técnico do Wolverhampton pede uma mudança nos métodos de decisão do calendário futebolístico.

O calendário de uma equipa das principais ligas europeias já era, por si só, apertado, mas 2020/21 veio adensar essa questão por força das limitações provocadas pela pandemia de covid-19.

Nuno Espírito Santo, técnico do Wolverhampton, foi questionado sobre o tema na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arsenal. A equipa orientada pelo português vai enfrentar dificuldades na preparação de dois jogos de elevada exigência na época natalícia: no dia 27 de dezembro recebe o Tottenham e, dois dias volvidos, a 29, desloca-se a Manchester, para defrontar o United.

Nuno juntou-se a Jurgen Klopp como uma das vozes ativas a favor de uma mudança na calendarização das competições e pediu "mais poder para treinadores e jogadores" na hora da decisão.

"Nós, treinadores, devíamos ser ouvidos mais vezes e não só ser ouvidos. Devíamos poder ter voz na decisão. Treinadores e jogadores deviam ser ouvidos, uma vez que lhes é exigido tanto, especialmente aos jogadores. Temos de perceber o que lhes é exigido. Se houvesse uma hipórese de sermos ouvidos, seria fantástico", começou por referir o treinador, citado pelo Express & Star. E prosseguiu:

"Deviam tentar tornar as coisas o mais simples possível. Podemos reunir como treinadores, partilhar as nossas opiniões, chegar a conclusões e, depois, um de nós iria como representante para expressar a nossa opinião. É simples, é o direito à opinião. Perceber o calendário é difícil, porque pensamos sempre que poderia haver outra solução. É duro para todas as equipas. Por vezes temos mais tempo, outra vezes não. Causa impacto em todas as equipas", rematou Nuno.