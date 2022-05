A conversa que pode facilitar a mudança de Rúben Neves na próxima época

Imprensa espanhola assegura que Xavi, treinador do Barcelona, já falou com o português.

O interesse do Barcelona na contratação de Rúben Neves não é novo, mas ganha mais contornos depois de terminada a temporada para as partes envolvidas. Segundo escreve o jornal "Sport" esta terça-feira, o médio internacional português é visto como o nome ideal para fazer concorrência a Busquets no meio-campo do clube catalão.

A notícia adianta que o treinador Xavi já falou com o jogador de 25 anos, numa tentativa de lhe explicar o projeto e agilizar a mudança para Camp Nou, perante um cenário de dificuldades financeiras no Barcelona.

Rúben Neves termina contrato com o Wolverhampton em 2023, sendo este um ponto que pode favorecer as intenções do Barça. O ex-jogador do FC Porto representa o clube inglês desde 2017/18 e na época atual fez quatro golos e duas assistências em 36 jogos.