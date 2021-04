2h45, 4h30 e 5h30: três sessões de estrondos para Rúben, Cancelo e Bernardo

Os portugueses do City tiveram noite atribulada

Fogo de artíficio e barulho com fartura. Foi dessa forma que os adeptos do Borússia Dortmund receberam esta madrugada os jogadores do Manchester City, que pernoitavam num hotel das imediações com vista ao jogo desta noite entre as duas equipas, a contar para os quartos de final da Champions.

Com Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias no grupo, a comitiva do clube inglês chegou à Alemanha na terça-feira, depois de ter treinado em Manchester no mesmo dia.

Segundo o Manchester Evening News, o primeiro lançamento de fogo de artifício durou cerca de um minuto, seguindo-se um outro algum tempo depois.

Já o Daily Mail conta a mesma história ainda com mais pormenores, assinalando que foram três as sessões de fogo de artifício, às 2h45, 4h30 e 5h30 da madrugada.

Segundo este jornal, foram cerca de 20 adeptos do Dortmund a terem a iniciativa. "Os estrondos eram incríveis. O hotel até tremia", contou uma testemunha.

A polícia esteve no local da primeira explosão, ficando no mesmo a patrulhar, mas os adeptos escolheram outro local para a segunda.