Sá Pinto e Abel Ferreira, no primeiro duelo português no Brasileirão

Com Ricardo Sá Pinto e Abel Ferreira, Vasco e Palmeiras têm primeiro jogo da história do Brasileirão entre treinadores portugueses

Pela primeira na história, dois treinadores portugueses irão defrontar-se no Campeonato Brasileiro. Ricardo Sá Pinto, à frente do Vasco, e Abel Ferreira, do Palmeiras, encontram-se em lados opostos, às 19h deste domingo, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 20ª jornada da competição.

O jogo marcará o arranque de Abel no Brasileirão. O treinador estreou-se à frente da equipa alviverde com vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 1-0, o que garantiu a qualificação aos quartos de final da Taça do Brasil. Em melhor fase, o Palmeiras vem de duas vitórias no campeonato nacional e é 7º colocado, enquanto o Vasco é o 16º, à beira da zona de despromoção. Por outro lado, com Sá Pinto, os vascaínos vêm a recuperar e garantiram a qualificação para os oitavos-de-final da Copa Sul-Americana, após eliminar o Caracas, na Venezuela.

Técnicos estiveram juntos no Sporting e agora se reencontram em lados opostos neste domingo, pela 20ª jornada do Brasileirão

Como atletas, Abel e Sá Pinto estiveram juntos no Sporting entre 2005 a 2006. Voltaram a se encontrar na mesma equipa em 2011, quando o atual treinador do Vasco convidou o palmeirense para ser seu auxiliar No ano de 2011, o hoje palmeirense foi convidado pelo vascaíno para ser seu adjunto no Sporting sub-19. À altura, foram campeões nacionais e Sá Pinto promovido à equipa principal, enquanto Abel passou a ficar à frente do sub-19.