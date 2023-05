Rúben Neves e o futuro nos Wolves: "Não escondo que quero jogar a Champions League"

Rúben Neves foi este sábado ovacionado pelos adeptos do Wolverhampton no empate caseiro com o Everton, na 37ª jornada da Premier League

No fim, o internacional português abordou o futuro no clube onde chegou para ajudar a ascender ao principal campeonato inglês: "Quero estar aqui, mas não escondo que quero jogar a Champions League. É uma decisão difícil. Eu e minha família adoramos isto aqui, mas no futebol é preciso ir para os nossos objetivos principais", disse.

"Ainda não aconteceu nada. Se foi o meu último jogo aqui, gostei muito e estou muito agradecido pelas últimas seis temporadas", disse ainda.

Nas redes sociais, Fabrizio Romano, especialista em mercado, avançou que o português tem um acordo feito com o Barcelona, mas não dá como certa a transferência.