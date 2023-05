Renato Paiva e o percurso de um antigo pupilo: "Gostando muito dele, nunca pensaria"

Antigo treinador do Benfica B admitiu surpresa pela carreira de Rúben Dias. Abordou ainda o caso de João Félix

Renato Paiva, atual técnico do Bahia, participou no lançamento da 2ª Conferência Bola Branca "Talento, Ética e Igualdade". O antigo treinador do Benfica B tocou no tema da formação e destacou a carreira surpreendente de Rúben Dias, internacional português que chegou a orientar nos escalões jovens do Seixal.

"Por exemplo o Rúben Dias que nos sub-16, nos sub-17, era um jogador com liderança, com capacidade de querer aprender, de trabalhar, com uma ambição extraordinária e nós dizíamos que ele tinha condições para ser jogador de futebol profissional, mas nesse momento, gostando eu muito dele, nunca pensaria que chegaria ao Manchester City e ao protagonismo que tem hoje", explicou.

Sobre João Félix, o antigo treinador dos escalões de formação do Benfica continua a acreditar: tem potencial para chegar à Bola de Ouro.

"João Félix é um jogador sobre o qual cheguei a dizer que ele podia ser um supercandidato a Bola de Ouro. Naquele momento dizia isso, agora entrou numa parte mais complicada da sua carreira. Continuo a acreditar muito no talento do João, mas há outros fatores que limitam o talento, há outros patamares que não acompanham", atirou.