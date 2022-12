Treinador português deixa a equipa na nona posição da Liga do Egito.

O treinador português Nuno Almeida foi este sábado demitido do Pharco, emblema que ocupa a nona posição da Liga do Egito.

Almeida tinha entrado no cargo em março e em 28 jogos, somou cinco vitórias, 17 empates e seis derrotas. A Direção do clube agradeceu ao técnico e desejou-lhe a melhor sorte, nomeando entretanto um sucessor: Ehab Galal, egípcio que estava no Masry.