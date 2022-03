Luís Castro: "O projeto do John Textor, que nos dá tempo, chamou-me a atenção"

Declarações de Luís Castro, esta tarde no Porto, antes de partir para o Brasil, onde este domingo

O passado recente: "Nas duas últimas épocas do Shakhtar tivemos 22 jogos na Europa. Numa delas fomos campeões e na outra à meia-final da Liga Europa. É natural que o nome tenha ficado marcado pelas vitórias ao Real e não perder com o Inter. Chegámos ao Catar e conseguimos conquistar a prova com mais impacto, que é a Emir Cup. É natural que tenha despertado interesse. Deixámos marca na Europa e no Oriente e é normal que muitos clubes me tenham contactado."

A chamada de Textor: "John Textor ligou-me e falámos do que podia ser o Botafogo e da dimensão atual do clube. É impossível esquivarmo-nos a um passado com Garrincha, Nilton Santos e do clube que deu mais jogadores à seleção brasileira. O projeto do John Textor, que nos dá tempo, chamou-me a atenção. Aceitei e vou muito entusiasmado e determinado"