Luís Castro é um dos nomes estudados pelo Corinthians

O treinador português, atualmente no Al-Duhail, é um dos mais cotados para o cargo

O Corinthians está no mercado à procura de um sucessor para Sylvinho, demitido à terceira ronda do Paulistão, e Luís Castro é um dos nomes que estão a ser analisados pela Direção do Timão.

Segundo a Imprensa brasileira, o treinador português, atualmente no Al-Duhail, é um dos mais cotados para o cargo à conta do conhecimento tático e capacidade de adaptação. Luís Castro, recorde-se, negociou recentemente com o Atlético Mineiro, que optou pelo argentino Antonio Mohamed.