Josué prolonga ligação ao Légia: "Quando te sentes em casa, não queres sair"

O internacional português mostrou-se feliz pela renovação do contrato.

Josué renovou contrato com Légia Varsóvia até ao final da próxima temporada. O internacional português, de 32 anos, que cumpriu a segunda época ao serviço do clube polaco, mostrou-se satisfeito com o acordo alcançado entre as partes e revelou que não teve dúvidas na hora de tomar a decisão. "Quando te sentes em casa, não queres sair. E é assim que me sinto com Varsóvia e com o Légia, tornaram-se na minha casa. Estou feliz por poder continuar a minha carreira aqui", confessou.

O médio ofensivo, natural de Ermesinde, sublinhou ainda que quer fazer história no futebol polaco e deixou uma palavra especial aos adeptos. "É uma grande honra ser capitão, significa muito para mim, porque o Légia é o maior clube da Polónia. Os adeptos gostam de mim, sinto muitas vezes carinho deles. Agora, que concluímos as negociações, posso agradecer profundamente pelo apoio. Gostava de me sagrar campeão polaco ao serviço do Légia", rematou o jogador, que, em Portugal, enquanto sénior, representou FC Porto, Covilhã, Penafiel, Paços de Ferreira e Braga.